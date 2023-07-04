2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) için başvurular başladı.ANKARA (İGFA)- ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre,  2023-ALES/2 Başvurularının bugün itibariyle alınmaya başladığı duyuruldu.

Çılgın 'Milyonerler Festivali' başlıyor Çılgın 'Milyonerler Festivali' başlıyor

10 Temmuz'a kadar devam edecek sınava başvurular için adayların başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibiÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabileceği bildirildi.2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2), 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yer aldığı ve sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerektiğinin altı çizildi.

2023-ALES/2, 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacağı kaydedildi.