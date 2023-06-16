Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, 1999 yılından itibaren Kaş bölgesinin güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenleniyor. Megisti Kaş Swim Race ise ilk kez 2005 yılında Denizcilik ve Kabotaj Bayramına denk gelen 1 Temmuz’da, Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali’nin kapanış etkinliği olarak düzenlenmeye başlandı.

Ülkemizde spor turizmi kapsamında uluslararası spor etkinlikleri organize eden Rossist Event tarafından düzenlenen yarış; Kaş Belediyesi ve Radisson Blu Hotel Kaş ana sponsorluğunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle, MK Group co-sponsorluğunda Mekvin Hotels konaklama sponsorluğunda 25 Haziran Pazar günü Akdeniz’in sakin güzeli Kaş’ta yapılacak.

2 Ülke, 1 Yarış, 16 Ülkeden 193 Yüzücü…Kulaçlar barış ve dostluk için atılacak

İki kıta arasında en güzel yüzme yarışı İki kıta arasında en güzel yüzme yarışı

Her sene büyük bir ilgi gören ve heyecanla beklenen yarışın kayıtları, bu sene de yoğun talep görerek 1 hafta içinde doldu. Yarışa Türkiye, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere Afganistan, Bosna – Hersek, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Makedonya ve Rusya ile birlikte toplam 16 ülkeden 193 yüzücü katılacak. Kulaçlar, barış ve dostluk için atılacak.