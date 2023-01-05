Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan özel ekip çalıntı araçlar üzerinde çalışma başlattı. Ekiplerin 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından Şanlıurfa merkezli 16 ilde 'Kazıntı-1 Change Oto' adı verilen operasyon düzenlenerek, 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda şase numarası değiştirilen piyasa değeri 20 milyon TL olan 51 araca el konuldu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 tüfek, 1 tabanca ve 121 mermi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde muhafaza edilen çalıntı araçlarla ilgili açıklama yapan Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, araç alacak vatandaşların ilan sitelerinde düşük maliyetle satılan araçlara karşı duyarlı olmalarını isteyerek şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da özel oluşturulan ekiplerimizin 6 aylık çalışması sonucu Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Adana, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman gibi 16 ilde 'Kazıntı-1' isimli operasyonu gerçekleştirdik. Operasyon kapsamında motor ve şasi numarasını değiştirip satmaya kalkan 19 şüpheliyle birlikte adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 av tüfeği ve 1 tabanca ile çeşitli silahlara ait 121 mermi de ele geçirildi. Piyasa değeri 20 milyon değerindeki 51 araca ise el konuldu. Şebeke üyeleri ayrıca park halindeki sıfır araçlardan 2 adet çaldıklarını ve bunları yanmış ağır hasarlı olan araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıklarını tespit ettik. Yine ele geçirilen araçların ekspertiz ve muayene istasyonlarından kusursuz geçtikleri de öğrenildi. Şebeke üyelerinin yakalanmamak için hesap hareketlerini eşlerine ve dostlarının üzerinde gerçekleştirdikleri ortaya çıktı."

İkinci el araç alacak olan olanlara uyarıda bulunan Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, "Araç alacak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, ilan sitelerinde piyasa değerinin altında fiyatlandırılan araçlara karşı duyarlı olmaları, özellikle alacakları araçların tramer sorgularını yaptırmaları, güvenilir ve uzman eksperleri tercih etmeleri, ağır hasarlı araçları alırken detaylı araştırmaları önem arz etmektedir" dedi.

ŞANLIURFA (PHA)