Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk seferine çıkacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni, 14 Temmuz Cuma günü saat 10.15'te Ankara Hızlı Tren Garı'ndan uğurlayacak.ANKARA (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni bu yıl Türkiye Yüzyılı Kahramanları temasıyla, Ankara - İstanbul - Konya hatlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 5. kez giydirildi.

Ankarad'an yola çıkarak İstanbul ve Konya arasında iki ay boyunca hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni hain yapıya karşı farkındalık oluşturacak, Türkiye Yüzyılının kahramanları anılacak.

"15 TEMMUZ DEMOKRASİ TRENİMİZİN YOLU AÇIK OLSUN"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treninin ilk seferinin uğurlamasını gerçekleştirecek olan Uraloğlu, "Milli Mücadele ruhuna sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni toplam 411 kişilik kapasiteye sahip hızlı tren setiyle işletilecek ve Ankara - Eskişehir - İstanbul ve İstanbul - Konya - İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak. Tren bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 bin vatandaşımızı taşıyacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Trenimizin yolu açık olsun. Rabbim Aziz Milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın" dedi.