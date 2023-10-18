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Türkiye ve dünya sinemasının öne çıkan 42 filmin erişilebilir olarak gösterileceği Engelsiz Filmler Festivali, Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall, Goethe-Institut ve Eskişehir’de Cinema Pink Kanatlı AVM salonlarında izleyicilerle buluşacak.

Festivalin, “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film ise eff2023.muvi.com adresi üzerinden 20-26 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye’de çevrim içi olarak izlenebilecek.



Paribu Cineverse ANKAmall gösterimleri için biletlere biletinial.com üzerinden 35 TL'ye ulaşılabilirken, Goethe-Institut Ankara ve Eskişehir Cinema Pink Kanatlı AVM'deki tüm gösterim ve etkinlikler ücretsiz gerçekleşecek.

HER YIL OLDUĞU GİBİ FESTİVALDE TÜM GÖSTERİMLER ERİŞİLEBİLİR

Festival programında yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile izlenebilecek. Gösterimlerin ardından, film ekipleriyle yapılacak söyleşilerde, forumlarda ve atölyelerde işaret dili tercümesi yapılacak. “Çocuklar İçin” bölümü dışındaki tüm gösterimler ve etkinlikler İngilizce olarak da takip edilebilecek.



Festivaldeki “Çocuklar İçin” bölümü hariç tüm filmler Turkcell Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sesli betimlemeli olarak izlenebilecek. Ayrıca festivalin gösterim mekanları bu yıl görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımı için teknolojiler geliştiren TIME ödüllü WeWALK’un “DANIŞ” servisiyle birlikte erişilebilir hale gelecek ve görme engelli katılımcılar profesyonel asistanlara bağlanarak görüntülü destek ile yönlendirme alabilecek.

